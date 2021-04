Messen en hasj aangetroffen in auto op hangplek in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De politie heeft zaterdag bij een hangplek in Oud-Alblas messen en gripzakje met een blokje hasj aangetroffen in beslag genomen.

De politie neemt geregeld een kijkje op de hangplek van de jeugd in Oud-Alblas. Ditmaal controleerde de politie een auto die daar stond. De eigenaar van de auto bleek de nodige registraties te hebben bij de politie voor onder andere het rijden onder invloed. Duidelijk was te zien dat de eigenaar/bestuurder onder invloed was van drugs, daarom kreeg hij een rijverbod opgelegd.

Vervolgens werd aan de bestuurder gevraagd of hij nog drugs bij zich had of in zijn auto had liggen. Hij gaf aan van niet. Na onderzoek in de auto werd er toch een gripzakje met een blokje hasj aangetroffen.

Tijdens het doorzoeken van de auto werden er ook nog twee messen gevonden: een vouwmes en een creditcard die uitgeklapt kon worden. Dan verschijnt er een klein mes. Hiervoor is een proces-verbaal opgemaakt.