Vrachtwagen schampt gevel in Groot-Ammers en blokkeert kruising Voorstraat/Kerkstraat

GROOT-AMMERS • Een vrachtwagen heeft zaterdagochtend 3 april de afslag van de Voorstraat naar de Kerkstraat verkeerd genomen en daarbij een gevel geraakt. Het voertuig staat muurvast en moet met een bergingswagen worden weggehaald.

Het incident, waarbij zich geen persoonlijke ongevallen hebben voorgedaan, vond plaats rond de klok van tien uur. Hulpdiensten zijn ter plaatse, maar een bergingswagen is om 11.00 uur nog niet gearriveerd.

Het artikel gaat onder de foto verder.





De vrachtwagen kwam vanuit de richting Streefkerk en wilde de stoep naar beneden rijden om winkels te bevoorraden in Groot-Ammers. Daarbij werd de bocht verkeerd en/of te ruim genomen. Waarschijnlijk heeft de chauffeur geprobeerd om zijn voertuig terug te steken en daarbij raakte hij de gevel. De vrachtwagen blokkeert het kruispunt.

Voorstanders van het weren van vrachtverkeer op de Voorstraat en de Sluis in Groot-Ammers zien in het incident de bevestiging van hun opvatting.. Zij vinden dat de dijk te smal is voor het zware verkeer en willen vrachtwagens weren die daar niet perse nodig zijn.

Update 11:40 uur: Een bergingswagen heeft de vrachtwagen om getrokken. De weg is weer vrij.