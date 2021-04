Vrachtwagen knalt tegen viaduct A2 in Vianen, grote ravage

VIANEN • Op de Burgemeester Jonkheer Hoeufftlaan in Vianen is donderdagmiddag een vrachtwagen op het viaduct van de A2 geklapt. De vrachtwagen kon niet onder het viaduct door, maar de chauffeur had dit niet in de gaten.

Bij hetzelfde tunneltje kwam het al eerder voor dat een bestuurder de hoogte van zijn voertuig verkeerd inschatte.



Foto: Aangeleverd

De vrachtwagen kwam vanaf de Helsdingse Achterweg en raakte met hoge snelheid de bovenkant van het tunneltje. De laadruimte van de vrachtwagen sloeg hierdoor achterover. Een enorme ravage was het gevolg; de weg moest volledig worden afgezet.

Het bergen van het voertuig en het repareren van de schade aan het viaduct zal nog geruime tijd in beslag nemen.

De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond, maar was uiteraard wel erg geschrokken.

(bron: Uppel Media)