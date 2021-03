Auto rijdt 67 km te hard bij wegwerkzaamheden op A27 bij Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Een Fransman die snel thuis wilde zijn, is in de nacht van maandag 29 op dinsdag 30 maart aangehouden voor te hard rijden op de A27 ter hoogte van Hoogblokland.

De politie reed tijdens de surveillance over de snelweg, waar op dat moment wegwerkzaamheden aan de gang waren en de maximale snelheid aangepast was naar 70 km per uur.

Een auto met een Franse kentekenplaat passeerde de agenten met een veel te hoge snelheid. De politie heeft het voertuig kunnen klokken en stelde, na correctie, een snelheid vast van 137 km per uur.

Daarop werd de man aangehouden en gaat er een berichtje naar de Officier van Justitie, want de verlaging van de maximumsnelheid op die plek is natuurlijk niet voor niets, redeneert de politie. “Alle werkers willen na hun dienst ook weer veilig en gezond naar huis!”