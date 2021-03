Politie-inval in Ameide: mogelijk auto’s en boten in beslag genomen

AMEIDE • In Ameide waren op de vroege dinsdagochtend tientallen politieagenten actief bij een inval aan De Zodeslagen, meldt RTV Utrecht. Mogelijk zijn auto’s en boten in beslag genomen.

Op verschillende plekken in de provincie vond dinsdagochtend een grote politieactie plaats. Op de Heeswijk in Montfoort en in Ameide waren in de vroege ochtend tientallen agenten actief.

RTV Utrecht-verslaggever Peter Huting was erbij: “Met name in Montfoort was het spectaculair. Daar kwam een grote groep agenten, een man of 20 à 25, waarvan een deel in het zwart, met bivakmutsen en schilden en een stormram. En die gingen daar een woonhuis en een bedrijfspand binnen.”

Ook in Ameide zag hij een grote groep agenten. Mogelijk waren die daar om auto’s en boten in beslag te nemen.

Serieuze actie

De politie wil op dit moment nog geen uitleg geven over wat het doel is van de actie. Huting: “Ik weet nog niet zo goed waar het over gaat, maar wat je wel ziet, is dat er in het westen van de provincie op verschillende plekken acties worden uitgevoerd. De politie wil niet zeggen dat die bij elkaar horen. Maar het is wel opvallend dat er in de ochtend in Montfoort en Ameide invallen zijn. Het lijkt een serieuze grote actie.”

Mogelijk zijn er meerdere personen aangehouden. De politie komt later vandaag met een verklaring.

(bron: RTV Utrecht)