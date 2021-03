Brandweer rukt uit voor gaslucht in meerdere straten in Arkel

ARKEL • De brandweer van Arkel kwam op maandagochtend 22 maart in actie voor een dubbele melding van een gaslucht in het dorp.

Er zou een gaslucht geroken zijn in de Prinses Marijkestraat in Arkel. Ook zou de lucht geroken zijn in de Koningin Julianastraat. Ter plaatse zijn de brandweermannen begonnen met metingen in woningen, kruipruimtes en buiten in de Prinses Marijkestraat en de Julianastraat. Alle meetwaarden bleven keurig op 0 waarmee een gaslek uitgesloten kon worden.

Nadat ook metingen in het riool negatief bleken te zijn, vermoedde de brandweer dat de lucht elders vandaan kwam. Op 7 januari was de brandweer ook al eens uitgerukt voor een vieze lucht. Daarom heeft de brandweer ditmaal de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (milieudienst, red.) en de Officier van Dienst Bevolkingszorg gealarmeerd. Zij kijken verder of ze de oorzaak van de gasachtige lucht kunnen achterhalen.