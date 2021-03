Zwaan beschoten in Molenlanden: ‘Pure dierenmishandeling’, meldt politie

MOLENLANDEN • Daags nadat er drie om het leven gebrachte zwanen werden gevonden in Wijngaarden, is er in Molenlanden een zwaan beschoten. De zwaan werd gevonden door medewerkers van de Dierenambulance.

De politie erkent dat de zwanenpopulatie in Molenlanden toeneemt. 'Er zijn mensen die daar schade en hinder van ondervinden door verlies van gewassen en verminderde opbrengst'.

Maar het is allerminst zo dat zwanen hierdoor 'vogelvrij' zijn. 'De manier waarop deze dieren nu om het leven gebracht worden of onnodig leed worden toegebracht, is pure dierenmishandeling. Dat is een misdrijf', laat de politie weten.

De wijkagenten vragen de inwoners alert te zijn en dergelijke signalen bij de politie te melden.