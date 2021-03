Bewoners Rondas (Huis ter Leede) uit appartementen gehaald door rookontwikkeling

LEERDAM • Diverse bewoners van Rondas (Huis ter Leede) in Leerdam zijn maandagochtend uit voorzorg uit hun appartementen gehaald. Oorzaak is rookontwikkeling door een in brand gevlogen accu van een fiets.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse gegaan en maakt het pand weer rookvrij met behulp van grote ventilatoren.

Net even langs geweest. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken. Brandweer @vrutrecht druk bezig om de rook uit het gebouw te blazen.

Eigenaar van de fiets zat er rustig bij. Toen de accu in de fik vloog was hij zo slim om de brandende accu naar buiten te schoppen. Goed gedaan! https://t.co/tU8wJ0Cmbd — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) March 22, 2021

De rook trok vanuit de fietsenstalling het verzorgingshuis in. Een persoon heeft rook ingeademd, waardoor ook een ambulance is opgeroepen.

De bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een ander deel van Huis ter Leede.

Volgens burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Fröhlich ging een kijkje nemen: "Eigenaar van de fiets zat er rustig bij. Toen de accu in de fik vloog, was hij zo slim om de brandende accu naar buiten te schoppen. Goed gedaan!"

In #Leerdam #Eiland is de brandweer klaar met het ventileren van het appartementencomplex. @Salvage_nl is ingeschakeld voor de schadeafhandeling. Einde berichtgeving over dit incident. ^PT — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) March 22, 2021

De brandweer van #Leerdam is aanwezig bij Huis ter Leede. In de fietsenstalling heeft een accu van een fiets in de brand gestaan. De accu is door de brandweer naar buiten gebracht en de brandweer is bezig met het pand rookvrij te maken. ^SH — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) March 22, 2021