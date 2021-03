Jonge scooterbestuurder in Molenaarsgraaf bekeurd voor rijden zonder rijbewijs

MOLENAARSGRAAF • Een 14-jarige bestuurder van een scooter is zaterdag in Molenaarsgraaf bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. Hij werd aangehouden door een motoragent van Team Verkeer omdat op de scooter geen kentekenplaten zaten.

De scooter is in beslag genomen en zal worden onderzocht op herkomst en op het feit of het voertuig mogelijk is opgevoerd. De officier van justitie beslist vervolgens wat er met de scooter zal gebeuren.