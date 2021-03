Poolse bestuurder rijdt met lekke band over A15 bij Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Een Poolse automobilist reed in de nacht van donderdag op vrijdag met een lekke band over de A15, ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam.

Agenten kregen een melding dat er een Pools voertuig met 30 kilometer per uur over de A15 ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam reed. Ter plaatse zagen zij het voertuig rijden. De band rechtsvoor was er helemaal af en alleen de stalen velg was nog over.

De bestuurder gaf aan dat hij een lekke band had gekregen, maar nog een stukje door wilde rijden. De berger werd in kennis gesteld, takelde het voertuig van de snelweg af en plaatste deze op de Peulenlaan in Hardinxveld-Giessendam, zodat de eigenaar daar zijn band kon verwisselen.



Lawaai

Rond 3:40 uur kreeg de politie opnieuw een melding dat er een voertuig zonder velg met erg veel lawaai over de Peulenlaan zou rijden en een krasspoor op het wegdek achterliet. De bestuurder werd na een zoektocht staande gehouden op de Nieuweweg in Hardinxveld-Giessendam.

De velg was inmiddels aardig afgesleten en liet een spoor achter op het wegdek. De auto wilde na de staande houding ook niet meer starten. De bestuurder gaf aan dat hij zijn vrouw aan het zoeken was die hem zou komen helpen en dat het veilig was om zo te rijden.