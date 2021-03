Dak waait van Molenstaete in Alblasserdam, bewoners moeten binnen blijven

ALBLASSERDAM • Bij appartementencomplex Molenstaete langs de West-Kinderdijk is donderdag het dak van het gebouw gewaaid. Diverse woningen zijn flink beschadigd geraakt. Een deel van het dak, een stuk balkon en stenen vlogen aan de achterkant van het complex door de ruiten van de woningen. Ook een compleet luchtafvoer-apparaat is mee gewaaid en op een balkon terechtgekomen.

Eén van de bewoonsters zat in haar woonkamer toen ineens een betonnen met stalen balustrade van een balkon dwars door haar ruit kwam vallen. “Ik schrok me naar. Ik bleef verstijfd in m’n stoel zitten en wist niet wat ik moest doen. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt,” vertelt de Alblasserdamse.



Foto: Peter Stam - ZHZ Actueel

Bij haar buren kwam een groot apparaat dat bestemd is voor de afvoer van de lucht uit de afzuigkappen in het complex.

Op de bovenste verdieping is een glazen balkonhek ernstig beschadigd geraakt.

De brandweer is aanwezig voor hulp. De politie heeft bij alle woningen aangebeld en de bewoners verzocht binnen te blijven, omdat er nog steeds spullen door de wind rondvliegen.

(bron: ZHZ Actueel)