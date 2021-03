Hulpdiensten rukken uit voor fiets in sloot bij Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De brandweer is maandagavond 8 maart met duikers uitgerukt voor een melding dat aan de Geerweg in Bleskensgraaf mogelijk iemand in een sloot zou liggen.

Een voorbijganger zag even voor 21.30 uur fietslampen in een sloot, nabij de kruising met de Zijdeweg (N481). Politie, brandweer en een ambulance rukten uit.

Ter plaatse zijn brandweermensen in waadpakken en oppervlakteredders het water in gegaan. In de sloot werd de fiets gevonden, maar een persoon werd niet aangetroffen. Ook de omliggende weilanden zijn voor de zekerheid gecontroleerd, maar er werd niemand gevonden.

Na controle bleek onder andere de fietsband van de fiets doorgesneden, het lijkt erop dat de fiets bewust in de sloot is achtergelaten.