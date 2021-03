Politie haalt 25-kilometervoertuig dat 90 kilometer uur rijdt van de weg

OUD-ALBLAS • De politie haalde zaterdag in Oud-Alblas een 25-kilometervoertuig van de weg dat ruim 100 kilometer per uur reed.

Agenten zagen het voertuig rijden op de Zijdeweg te Oud-Alblas. Één van de achterlichten bleek defect en het voertuig reed met een behoorlijke snelheid weg. De agenten reden naar de auto toe en zagen dat dit een zogeheten MMBS (motorvoertuig met beperkte snelheid) voertuig betrof.



Na controle bleek de eigenaar van dit voertuig vorig jaar te zijn gecontroleerd. Toen reed dit voertuig, dat wettelijk gezien 25 kilometer per uur mag, ruim 100 kilometer per uur.



De agenten hielden een rijproef en ditmaal werd de snelheid van 90 kilometer per uur gehaald. Hierop werd het voertuig in beslag genomen en de bestuurder verhoord. De officier van justitie zal een oordeel gaan geven over dit voertuig.