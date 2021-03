Burgemeester van Molenlanden sluit drie ‘drugspanden’ in Groot-Ammers en Wijngaarden

GROOT-AMMERS/WIJNGAARDEN • Op last van burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden worden twee panden aan de Voorstraat in Groot-Ammers en een pand aan de Burgemeester Brouwerstraat in Wijngaarden voor een periode van drie maanden gesloten. Op deze drie locaties zijn ruimten aangetroffen voor het verwerken van hennepplanten en/of voorwerpen die bestemd zijn voor het bereiden van drugs. Met de tijdelijke sluiting wil de gemeente herhaling van drugsgerelateerde activiteiten vanuit deze panden voorkomen.

In een deel van de aangetroffen situaties werd de elektriciteit illegaal afgenomen, waardoor er sprake was van een gevaarlijke situatie voor de omgeving en voor het elektriciteitsnet.

De eigenaren van de panden zijn over de voorgenomen sluiting geïnformeerd en krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven. De maatregel is in lijn met het beleid (Opiumwet) van de gemeente Molenlanden.

Politie en gemeente benadrukken dat de hulp van inwoners van groot belang is bij het bestrijden van hennepkwekerijen. De hennepkwekerij in Wijngaarden kon worden ontmanteld dankzij een anonieme melding bij de politie. Verdachte situaties kunnen worden doorgegeven via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.