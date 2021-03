Boete voor verbranden afval in Ottoland

OTTOLAND • De politie heeft deze week een proces-verbaal uitgeschreven voor een grote hoeveelheid afval die verbrand werd bij een bedrijf in Ottoland.

Flinke rookwolken en een groot vuur trokken de aandacht tijdens de surveillance van de politie. Toen agenten een kijkje gingen nemen, bleek dat er sprake was van een grote hoeveelheid afval die verbrand werd bij een bedrijf. “Spontaan in brand gevlogen volgens de eigenaar”, meldt de politie op Instagram.

“Wil je een vuurtje stoken doe dit dan netjes in een korf, schaal of ton”, vervolgt de politie. In dit geval volgde er proces-verbaal. “Stook verantwoord en voorkom klachten.”