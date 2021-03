Dronken jongeren gooien in Meerkerk hekken door straat en vernielen borden

MEERKERK • De politie bekeurde in de nacht van zaterdag op zondag twee jongeren die in Meerkerk spullen, waaronder een hek, over de straat gooiden.

Daarnaast vernielden ze meerdere zaken, waaronder een verkeersbord. ‘Dat je de avondklok niets vind, valt te begrijpen’, reageert de politie op Facebook. ‘Maar dat je nachts, in dronken toestand, andere mensen moet wakker maken door met spullen door de straat te gooien...’

De agenten die ter plaatse gingen troffen twee jongeren aan. Zij waren behoorlijk dronken. Beide heren kregen een boete.