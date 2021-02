Man met rolstoel zakt door ijs in Lexmond en wordt gered door vijf man

LEXMOND • Een man in een rolstoel is op vrijdagmiddag 12 februari rond 17.15 uur door het ijs gezakt op de ijsbaan langs de Nieuwe Rijksweg in Lexmond.

Het lukte de man niet om zelf uit het wak te komen. Volgens omstanders zakte hij al snel steeds verder het koude water in.

Diverse omstanders schoten te hulp en met ongeveer vijf man kregen ze de hulpeloze man uit het water.

De hulpdiensten waren intussen opgetrommeld en kwamen met veel materiaal ter plaatse. Maar door snel ingrijpen van omstanders waren onder andere de duikers van de brandweer niet meer nodig.

Hoe de persoon eraan toe is, is onbekend. Hij werd behandeld door ambulancepersoneel.