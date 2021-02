Veel rookoverlast bij zolderbrand in Groot-Ammers

• Zolderbrand woning aan de Fuutlaan in Groot-Ammers.

GROOT-AMMERS • Op een zolder van een woning aan de Fuutlaan in Groot-Ammers heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed. Bij de brand is veel rook vrijgekomen.

Door de brandweer werd opgeschaald naar middelbrand.

Nadat de brand was geblust -er gingen twee brandweerwagens en een hoogwerker ter plaatse- werd er een nacontrole uitgevoerd op het dak. De bewoners van de naastgelegen woningen stonden allemaal buiten in verband met een verhoogd koolmonoxidegehalte in hun woning.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. De oorzaak wordt onderzocht. (later meer) Zolderbrand woning #Fuutlaan in Groot-Ammers. Er is veel rook vrijgekomen. #hetkontakt pic.twitter.com/cATdQb1XZz — Rick den Besten (@RickdenBesten) February 6, 2021