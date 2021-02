Meer dan 70 hanen gedumpt in kippenbos bij Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Er zijn de afgelopen tijd meer dan 70 hanen gedumpt en aan hun lot overgelaten in het 'kippenbos' in Oud-Alblas, melden de politie en de dierenambulance.

De dierenambulance luidt zelfs de noodklok, want de opvang voor deze dieren zit vol.

In het verleden werden er regelmatig dieren achtergelaten -het 'kippenbos' dankt er z'n naam aan- in het recreatiegebied op de hoek van de Peilmolenweg in de N214. Mede gezien de vorst en de momenteel heersende vogelgriep is er sprake van dierenleed, vinden de wijkagenten. Het dumpen van dieren is een strafbaar feit.