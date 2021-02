Politie helpt dakloze Pool in Nieuwpoort aan onderdak

NIEUWPOORT • De politie trof afgelopen weekend in Nieuwpoort een dakloze Poolse man aan.

Naar aanleiding van een tip van een bewoner ging de wijkagent poolshoogte nemen in een schuurtje op het volkstuincomplex in de vestingstad. Daar lag een Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats te slapen. Hij dreigde door de toenemende kou onderkoeld te raken.

De wijkagent regelde bij de winteropvang van het Leger des Heils te Dordrecht een plekje voor de man. ‘Een mooi voorbeeld van een taak die wij eveneens als politie hebben: het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven’, reageert de agent via Instagram.