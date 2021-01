Politie pakt vijf mannen uit Leerdam en Asperen op die opriepen tot rellen in Leerdam

LEERDAM • Vijf mannen uit Leerdam en Asperen die opriepen om vrijdagavond rellen op te zetten in Leerdam zijn vrijdagochtend aangehouden.

Dat meldt burgemeester Sjors Fröhlich via Twitter. ‘Vanmorgen vroeg zijn vijf mannen gearresteerd die op social media opriepen tot rellen in Leerdam vanavond. Opruiing is verboden en deze gasten worden voor de rechter gebracht. Mijn enorme dank aan Politie Vijfheerenlanden en Politie Utrecht die hier heel hard aan hebben gewerkt. Vakwerk!’

De aanhouding vond plaats om 6.00 uur, meldt Politie Utrecht. Het gaat om vijf mannen in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar. ‘Opruiing is strafbaar (maximale straf is vijf jaar)’, licht de politie toe. ‘Oproepen tot geweld en vernieling kunnen wij niet toelaten.’