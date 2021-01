Vrachtwagen en auto botsen op A15 bij Gorinchem; file richting Tiel

GORINCHEM • Op de A15 richting het oosten zijn donderdagmiddag 28 januari rond 15.50 uur een vrachtwagen en een auto op elkaar gebotst.

Het is niet bekend of er persoonlijk letsel te betreuren is. Er is in ieder geval een veegwagen onderweg om het wegdek schoon te maken.

Door het ongeval staat er een file op de snelweg richting Tiel.