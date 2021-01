Drie snelheidsboetes in een kwartier op Wervenkampweg in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De politie bekeurde donderdag tijdens een snelheidscontrole op de Wervenkampweg in Bleskensgraaf drie bestuurders.

Op verzoek van de wijkagenten werd de controle gehouden. In een kwartier tijd gingen die automobilisten harder dan de toegestane 80 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was 104 kilometer per uur.