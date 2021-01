Vrachtwagen snijdt de bocht iets te veel af in Hei- en Boeicop en rijdt tegen gevel woning

HEI- EN BOEICOP • Op het kruispunt van de Kanaaldijk met de Heicopperweg in Hei- en Boeicop is een vrachtwagen met zijn trailer tegen een huis aangekomen, toen hij de bocht iets te kort nam.

De vrachtwagen kwam vanaf Hei- en Boeicop en wilde linksaf slaan richting een vrachtwagenbedrijf aan de Kanaaldijk. Door een stuurfoutje nam de bestuurder van de truck de bocht iets te kort. Hierdoor reed de trailer net over het randje van een muurtje bij een woning en kwam scheef te liggen. De trailer leunde hierbij tegen de woning aan.

De brandweer werd opgeroepen om de vrachtwagen te stabiliseren zodat deze niet de woning binnen zou vallen. Uiteindelijk bleek de vrachtwagen stevig genoeg te staan en was de inzet van de brandweer verder niet meer nodig.

Een deel van het kruispunt is door het ongeval afgesloten. Een bergingsactie is gestart maar het is nog onbekend hoe lang dit zal duren. Tijdens het Berger wordt hoogstwaarschijnlijk het complete kruispunt afgesloten worden. Dit betekent dat veel bestuurders moesten omrijden.