Tweetal steekt lopend A27 over: ‘Levensgevaarlijk, dit had heel anders kunnen aflopen’

HOOGBLOKLAND/NOORDELOOS • Twee personen zijn vrijdagavond lopend de A27 overgestoken ter hoogte van tankstation Scheiwijk in Hoogblokland, tussen Gorinchem en Noordeloos. Rijkswaterstaat heeft hiervan camerabeelden gedeeld.

'Dit had heel anders kunnen aflopen... Gelukkig kwamen ze er zonder kleerscheuren vanaf', meldt Rijkswaterstaat. De politie heeft het duo opgevangen.

Bij Rijkswaterstaat werden de beelden met stijgende verbazing bekeken. 'Laten we hopen dat ze dit niet nog een keer doen. Dit is levensgevaarlijk. Ook als het licht is'.