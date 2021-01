Bekeuring in Oud-Alblas voor snorfietser zonder rijbewijs

OUD-ALBLAS • De politie heeft donderdagmiddag 14 januari een snorfietser zonder rijbewijs bekeurd.

De politie zag de jonge bestuurder rijden over het Westeinde in Oud-Alblas en besloot die de controleren. Uit deze controle kwam naar voren dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Hiervoor werd een proces-verbaal opgemaakt.