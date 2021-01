Politie pakt ‘stroper’ van lading houtsnippers bij oude Zijdebrug

NIEUW-LEKKERLAND/OUD-ALBLAS • De politie zag donderdagmiddag 14 januari bij de oude Zijdebrug tussen Nieuw-Lekkerland en Oud-Alblas een personenauto wegrijden met een aanhangwagen geladen met houtsnippers.

Op die locatie lag een grote hoop houtsnippers. De bestuurder werd staande gehouden en gevraagd of hij toestemming had van de eigenaar van de snippers om die mee te nemen. Dit had de bestuurder niet.

“Als je het goed beschouwd is dit eenvoudige stroperij (speciaal diefstal artikel)”, meldt de politie. De man werd teruggestuurd en de lading snippers werd gelost. “Mensen denk eraan, houtsnippers, hout, zand dat langs de kant van de weg ligt is altijd eigendom van een ander. Doe dit niet of vraag schriftelijke toestemming van de eigenaar”, adviseert de politie.

De betreffende bestuurder heeft een politiewaarschuwing gekregen. Bij een eerstvolgend soortgelijk feit volgt proces verbaal.