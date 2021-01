Politie controleert 25 km-voertuig in Groot-Ammers: auto blijkt 140 kilometer per uur te gaan

GROOT-AMMERS • De politie controleerde donderdagmiddag in Groot-Ammers een auto die maximaal 25 kilometer per uur mag rijden, maar die in de praktijk de 140 kilometer per uur bleek aan te tikken.

Het ging om een MMBS Z2-voertuig dat op de Ammersekade reed. Een dergelijk nummerbord betekent dat de constructiesnelheid 45 kilometer per uur mag zijn, maar dat de toegestane snelheid waarmee gereden mag worden maar 25 kilometer per uur is.

Na een rijproef bleek dit voertuig 140 kilometer te kunnen rijden. De snelheidsbeperkende maatregelen waren door de bestuurder verwijderd. Het voertuig is inbeslaggenomen en weg getakeld. De officier van justitie bepaalt de hoogte boete en beslist wat er met het voertuig gaat gebeuren.