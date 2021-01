Politie haalt verkeerd geladen aanhangwagen van de weg in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Op de Elzenweg bij Bleskensgraaf kwam de politie deze week een landbouwtrekker met daarachter een verkeerd geladen aanhangwagen tegen.

Naast de verlichting die aan de rechterzijde niet zichtbaar was, stak de lading aan de voorzijde van de aanhangwagen te ver uit, was de lading aan de achterzijde niet voorzien van een lengtebord en lag er diverse lading los op de aanhangwagen. Deze lading zou bij eventueel plotseling remmen of een uitwijkmanoeuvre van de aanhangwagen kunnen vallen en kan dus een gevaar zijn voor andere weggebruikers.

Er volgt een boete voor de bestuurder van de tractor. De hoogte van de boete zal bepaald worden door de Officier van Justitie.