Automobilist rijdt lichtmast uit de grond langs N214 bij Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Een automobilist reed zaterdag op de N214 ter hoogte van Wijngaarden een lichtmast plat.

Door nog onbekende oorzaak reed hij de berm in, botste tegen de lichtmast en kwam tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij, zijn auto raakte wel zwaar beschadigd. Onderzoek van de politie wees uit dat hij alcohol of verdovende middelen had gebruikt. Het voertuig is weggetakeld en de wegbeheerder repareert de lichtmast.