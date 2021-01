Van wie is tas met kleding langs de Giessen in Hardinxveld-Giessendam?

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Langs het fietspad van de Peulenlaan naast de Deltabrug in Hardinxveld-Giessendam is donderdagavond een tas (van de Plus) met kleding gevonden. In de tas zat onder meer een bijzondere handdoek met een wolf erop, kleding in de maat XXL en grijze sloffen maat 45.

De vondst veroorzaakte veel commotie. Politie en brandweer zetten een grote zoekactie op, omdat er wellicht iemand te water is gegaan.

Er werd gezocht met een boot en een drone, en duikers kamden ter plaatse het water af. Ook zijn eventuele vermissingen nagetrokken en is een nabijgelegen verpleeghuis bezocht, waar niemand vermist bleek.In of rond het water is niemand aangetroffen.

Voor de politie blijft de vraag: van wie is de tas, of is er iemand die de kleding/handdoek herkend? Wie informatie heeft, wordt dringend verzocht via 0900-8844 contact op te nemen met de politie.