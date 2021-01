Pakketbezorger vindt auto terug in de Graafstroom

MOLENAARSGRAAF • Een pakketbezorger was woensdagmiddag even na half zes zo druk met zijn werk, dat hij vergat langs de Graafdijk-West in Molenaarsgraaf zijn bestelbus op de handrem te zetten.

Nadat hij een pakketje had afgegeven, vond hij zijn voertuig (deels) terug in het water. De politie bestelde een takelwagen, die het busje uit het water haalde.

Hoe groot de schade is, is niet bekend.