Man (36) uit Giessenburg aangehouden vanwege hennepkwekerij in Zwanenburg

ZWANENBURG/GIESSENBURG • De politie heeft maandag vier verdachten, waaronder een 36-jarige man uit Giessenburg, aangehouden in verband met het aantreffen van een hennepkwekerij in het Noord-Hollandse Zwanenburg.

De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor na een controle van een personenauto. In de auto zaten diverse voorwerpen, zoals armaturen, die worden gebruikt bij het opzetten van een hennepkwekerij.

Auto doorzocht

Na het geven van een stopteken controleerden agenten de gegevens van de 36-jarige bestuurder uit Giessenburg. Omdat de agenten een sterke henneplucht roken werd de auto van de man doorzocht. Daar vonden zij materiaal dat gebruikt wordt bij een hennepkwekerij. De man werd aangehouden.

Woning

De politie wist te herleiden waar de man vandaan was gekomen, een woning aan de IJweg. In die woning troffen politiemedewerkers een hennepkwekerij aan met ruim 150 hennepplanten en -stekken verspreid over meerdere ruimtes.

In de woning werden nog drie personen aangetroffen, ook zij zijn aangehouden. Het gaat om mannen uit Aalst, Haaften en Zwanenburg van 50, 39 en 27 jaar. De vier verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek. Na verhoor zijn zij heengezonden.

Stroom

De politie nam de hennep en de bij de kwekerij behorende apparatuur in beslag. Bij controle bleek er bovendien sprake te zijn van diefstal van stroom. Er wordt door de elektriciteitsmaatschappij aangifte gedaan.