Jongeren rijden zich vast in de polder langs N214 bij Ottoland

OTTOLAND • Agenten zagen in het afgelopen weekend een bijzonder tafereel tijdens hun nachtdienst in de Alblasserwaard.

Vanaf de Provincialeweg 214 ter hoogte van Ottoland zagen de agenten een aantal auto’s midden in de polder staan. Na onderzoek bleek dat men zich met drie auto’s had vastgereden in de drassige ondergrond.

Nadat de agenten alles gecontroleerd hadden en alles in orde was, werden de jongens door een vriend uit de modder getrokken.