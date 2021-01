Politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie 32-jarige Alblasserdammer

ALBLASSERDAM • De politie heeft zaterdagavond in een woning aan de Papaverstraat in Alblasserdam een 32-jarige man uit die plaats aangehouden. Hierbij is door de politie een waarschuwingsschot gelost.

De verdachte zou eerder op de avond bij een verkeersruzie een vuurwapen hebben getoond. De politie spoorde het voertuig op en deed een inval in de woning volgens de zogeheten Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV). De Alblasserdammer verzette zich tegen zijn aanhouding, waardoor de politie genoodzaakt was om een waarschuwingsschot te lossen. Bij de aanhouding raakte de 32-jarige verdachte gewond aan zijn gezicht.

In woning en auto werd geen wapen aangetroffen. Wel vond de politie in de auto verdovende middelen.

De politie zet het onderzoek voort.

Burgemeester Jaap Paans roemt op Twitter het optreden van de politie: 'Adequaat en serieus werk! Dankbaar dat gealarmeerde omstanders ongedeerd huiswaarts zijn'.