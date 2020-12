‘Slechts’ nat pak voor te water geraakte automobilist in Langerak

LANGERAK • Langs de Melkweg in Langerak raakte dinsdagavond een auto te water.

De hulpdiensten -waaronder duikers- rukten massaal uit, maar hoefden nauwelijks in actie te komen. De bestuurder kwam er met een nat pak vanaf, raakte niet gewond en kon zelf uit zijn voertuig komen.

Een berger haalde de auto uit de sloot.

P 1 Voertuig te water (Auto) Melkweg Langerak 163310 169210 188110 189494 096731



