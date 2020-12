Politie vindt op twee locaties zwaar illegaal vuurwerk in Leerdam

LEERDAM • De politie heeft aan de Lodewijk van Nassaustraat en de Brunellaan in Leerdam illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen. In totaal zijn twee personen aangehouden.



De politie had informatie gekregen dat er illegaal vuurwerk zou liggen in een woning aan de Lodewijk van Nassaustraat. Daarop werd maandagavond 21 december het huis doorzocht. Bij die doorzoeking werden enkele tientallen cobra’s gevonden.

De vondst was een dag later een stuk groter aan de Brunellaan. Daar werd vuurwerk gevonden nadat ook hierover informatie bij de politie binnen was gekomen.

Dinsdagochtend 22 december werd de woning door de politie doorzocht. Het aangetroffen vuurwerk was zo zwaar en van zo’n grote omvang dat het team explosieven verkenning van de politie ter plaatse moest komen.

Vervolgens werd de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie gevraagd om het vuurwerk af te voeren.

Het ging in totaal om 150 nitraten en 60 shells.

In de woning aan de Brunellaan werden naast vuurwerk ook een handelsvoorraad verdovende middelen, een nepvuurwapen, een steekwapen en een luchtbuks gevonden. Ook deze goederen zijn in beslag genomen. Twee mannen, een 29-jarige en een 30-jarige, beiden uit Leerdam zijn aangehouden.

Als dit was ontploft, was er enorme schade aan het huizenblok toegebracht.

Verder ook nog verdovende middelen en wapens gevonden.

Twee arrestaties verricht en bestuurlijke maatregel voor sluiting panden voorbereid.

Vakwerk van @POl_VHL! Meld het als je iets verdachts ziet. 2/2 — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) December 22, 2020

De opslag van zwaar illegaal vuurwerk in woonhuizen is niet voor niets verboden. Bij ontploffing kan de schade erg groot zijn en het risico op gewonden of zelfs doden is reëel. Daarom is het belangrijk melding te doen als er vermoedens zijn van vuurwerkbezit. Vermoedens kunnen gedeeld worden via 0900-8844. Er kan ook anoniem melding worden gedaan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.