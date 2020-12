Zwaargewonde man aangetroffen op fietspad in Sliedrecht

SLIEDRECHT – In de nacht van vrijdag op zaterdag is een man zwaargewond aangetroffen op de Tiendweg in Sliedrecht.

Een voorbijganger vond het slachtoffer rond 02.15 uur op het fietspad, belde 112 en verleende eerste hulp. Ambulances, politie en het team van de traumahelikopter kwamen ter plaatse voor hulpverlening.

De man was niet aanspreekbaar. Het slachtoffer is na stabilisatie met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht voor verdere behandeling.

De politie heeft op de locatie waar de man is aangetroffen kort onderzoek gedaan.

(bron: ZHZ Actueel)