Brandweer staakt zoekactie naar mogelijke drenkeling in Lek bij Kinderdijk

• De zoekactie naar de mogelijke drenkeling in Kinderdijk. (Foto: ZHZ Actueel)

• De zoekactie naar de mogelijke drenkeling in Kinderdijk. (Foto: ZHZ Actueel)

KINDERDIJK • De zoekactie op woensdagochtend 16 december naar een mogelijke drenkeling in de Lek bij Kinderdijk is na ruim een half uur gestaakt. Er is niets gevonden.

Hulpdiensten waren uitgerukt na een melding van een mogelijke drenkeling op de Lek bij Kinderdijk. Twee duikteams en meerdere (brandweer)boten startten een zoekactie in het water. Op de aanlegsteiger in de Lek, bij de Overwaard, was een verlaten vishengel aangetroffen.

Na ruim een half uur zoeken staakt de brandweer de zoekactie.