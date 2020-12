Politie beëindigt feestjes in Leerdam en Lexmond

LEERDAM/LEXMOND • De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag zowel in Leerdam als in Lexmond een feestje beëindigd. Dat meldt burgemeester Sjors Fröhlich van gemeente Vijfheerenlanden op Twitter.

Volgens Fröhlich waren er veel te veel mensen bij elkaar en werd er geen afstand gehouden. 'Erg onverantwoord, zeker gezien het aantal besmettingen'.

De politie deelde zowel waarschuwingen als boetes uit.