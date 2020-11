Politie vindt mes bij preventieve kluisjescontrole op school in Leerdam

LEERDAM • Bij een preventieve kluiscontrole op een middelbare school in Leerdam heeft politie Vijfheerenlanden dinsdagochtend in één van de kluisjes een mes aangetroffen.

Het mes is in beslag genomen en de betreffende leerling is aangemeld voor een traject bij Halt.

’Hopelijk wordt er op deze manier bewustwording gecreëerd bij de leerling, zodat er voortaan alleen schoolboeken naar school worden meegenomen’, meldt de politie, die niet bekend heeft gemaakt om welke school het gaat.