Auto slaat over de kop langs Peilmolenweg in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Een man is zondagavond 22 november met zijn auto over de kop geslagen. Dit gebeurde op de Peilmolenweg in Oud-Alblas.

Nadat de auto op z’n kop in de sloot terecht kwam, kon de bestuurder zelf uit zijn voertuig komen. Hij liep alleen een nat pak op. Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald.