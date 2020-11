Automobilist rijdt bijna 110 kilometer per uur op Lakerveld in Lexmond

LEXMOND • Tijdens een snelheidscontrole op de Lakerveld in Lexmond flitsten agenten een automobilist die bijna 110 kilometer per uur reed, terwijl zestig kilometer per uur is toegestaan.

De politie hield de controle naar aanleiding van het feit dat er op deze en andere wegen in de gemeente Vijfheerenlanden hard en roekeloos wordt gereden. Een half uur posten leverde in totaal vier snelheidsovertredingen op. ‘Wij als politie zullen hier de komende tijd extra aandacht aan besteden’, zo liet de wijkagent via Instagram weten.