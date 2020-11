Brandweer legt tijdelijk stookverbod op na schoorsteenbrandje in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • In een woning aan het Westeind in Oud-Alblas was zondagavond sprake van een lichte schoorsteenbrand.

Brandweer Papendrecht kwam met de hoogwerker ter plaatse en maakte het schoorsteenkanaal weer vrij.

Op grond van het Bouwbesluit is door de brandweer aan de bewoners een tijdelijk stookverbod opgelegd. Eerst moet het rookkanaal geveegd en nagekeken worden door een erkend bedrijf.