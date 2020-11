A27 afgesloten tussen Gorinchem en Lexmond na ongeval met twee vrachtwagens

REGIO • De A27 werd zaterdagochtend in de richting van Utrecht enige tijd afgesloten tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond.

De oorzaak was een ongeval waarbij twee vrachtwagens waren betrokken. Eén daarvan was geladen met slachtafval. De afsluiting duurde de gehele ochtend. Het verkeer richting Utrecht werd omgeleid via de A15 en de A2. Er ontstond een kilometerslange file tussen Werkendam en Gorinchem.