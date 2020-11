Vuurwerk door brievenbus zorgt voor ravage in woning Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • In een woning aan de Jacoba van Beierenstraat te Nieuw-Lekkerland werd in de nacht van vrijdag op zaterdag vuurwerk door de brievenbus gegooid.

Het gevolg was e´e´n grote ravage in de hal. Diverse ruiten waren gesprongen door de klap. Ook vielen er spullen van de muur en scheurde een houten plaat. Het luik van de kruipruimte was omhoog gekomen.

‘Dit kan echt niet!’, stelt de politie op Instagram. ‘Stel dat één van de bewoners naar de wc was gegaan op dit moment, dan hadden zij zeker letsel opgelopen! ‘

De politie roept degenen die informatie kunnen geven over deze vernieling op zich te melden, eventueel anoniem: 0800-7000.