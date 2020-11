Man beschoten in Alblasserdam, verdachten vluchten in zwarte auto

ALBLASSERDAM • In de Maasstraat ter hoogte van het Scheldeplein in Alblasserdam is een man vrijdagavond met een vuurwapen beschoten door twee daders, meldt de politie.

De man is niet gewond geraakt. Een getuige zou naar de politie hebben gebeld.

De verdachten zijn gevlucht in een zwarte auto. De politie verricht ter plaatse onderzoek.

De man op wie geschoten zou zijn is een 32-jarige Alblasserdammer. Hij gaat met de politie mee naar het bureau. https://t.co/6VQ2JTVc83 — Peter Stam (@peterstam) November 13, 2020

