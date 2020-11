Politie zoekt getuigen van ongeval in Hei- en Boeicop: twee voetgangers aangereden op Kanaaldijk

HEI- EN BOEICOP • De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval op woensdagavond 11 november rond 18:00 uur op de Kanaaldijk in Hei- en Boeicop, waarbij twee voetgangers werden aangereden door een automobilist. Een 51-jarige vrouw raakte hierbij ernstig gewond.

De veroorzaker van het ongeval, een 25-jarige automobilist, hoorde een klap. Toen hij stopte, zag hij twee vrouwen -beiden uit de gemeente Vijfheerenlanden- in de berm liggen.

De vrouwen van 48 en 51 jaar liepen door het ongeval letsel op; het 51-jarige slachtoffer is zelfs zwaargewond geraakt.

De automobilist bleef ongedeerd. Hij is aangehouden en verhoord, zoals dat gebruikelijk is bij ernstige verkeersongevallen. Geruchten als zou er alcohol in het spel zijn geweest, wil de politie niet bevestigen. ‘Dat is nog niet duidelijk’, laat een voorlichter weten.

Het Opsporingsteam Verkeer van de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Hulp van mogelijke getuigen is hierbij meer dan welkom. Personen die de automobilist hebben zien rijden of de voetgangers vlak voor het ongeval hebben zien lopen, kunnen bellen naar: 0900-8844.