Brandweer Arkel rukt uit voor buiten-pizzaoven

ARKEL • De brandweer van Arkel is zaterdagmiddag tegen vier uur uitgerukt voor wat later een goed functioneren pizzaoven bleek te zijn.

De 112-alarmcentrale had een melding binnengekregen dat er rook kwam uit een schuur van drie bij drie meter.

Toen de brandweermensen van Arkel aangereden kwamen bij de kazerne, was er rook zichtbaar boven het kanaal. Ook op het eigen kazerneterrein was rook te zien. De brandweer rukte met spoed uti en was binnen enkele seconden ter plaatse.

Daar bleek direct dat er sprake was van een loos alarm. Een buiten-pizzaoven was net aangestoken om pizza’s te gaan maken en veroorzaakte meer rook dan gebruikelijk. “We constateerden al snel dat er met de oven niets mis was, en deze mocht dan ook gewoon aanblijven”, aldus de brandweer van Arkel in een bericht op Facebook. “We hebben de bewoners een fijne avond gewenst en zijn zelf weer teruggekeerd naar onze eigen post. Daar bleek de rook inmiddels ook al weggetrokken te zijn.”