Groot mes aangetroffen bij leerling op school in Vianen: ‘Hier schrik ik enorm van’

VIANEN • Op een school in Vianen is vrijdag een groot mes aangetroffen bij een leerling.

Op de foto wordt het mes getoond door wijkagent Desiree van politie Vijfheerenlanden.

'Hier schrik ik enorm van', laat burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden zaterdag op Twitter weten. 'Dit soort wapen hoort nooit thuis op school of op straat'.

